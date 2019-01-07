Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ali Osman Gıyak (50) idaresindeki 02 BF 505 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta kara yolunun 11. kilometresi Hasancık köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Emine Gıyak (45), Necmettin Gıyak (6) ve Fatma Çavdar (52) yaralandı.

Ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:55 Kaynak: AA

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