Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Ali Osman
Gıyak (50) idaresindeki 02 BF 505 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta
kara yolunun 11. kilometresi Hasancık
köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Emine Gıyak (45), Necmettin Gıyak (6) ve Fatma Çavdar (52) yaralandı.
Ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:55 Kaynak: AA
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