Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

04.07.2022 08:59
Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 33 AZJ 02 plakalı otomobil ile M.E.B. idaresindeki elektrikli bisiklet, Altınşehir Mahallesi Eğriçay Köprüsü'nde çarpıştı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsüyle arkasındaki F.S. yaralandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan F.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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