Adıyaman'da polis ekipleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da polis ekipleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Adıyaman'da polis ekipleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

6 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli "Yunus" timleri, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adıyaman'da polis ekipleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli "Yunus" timleri, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yunus ekipleri, AA'nın çeşitli kategorilerde oylamaya sunulan fotoğraflarına oy verdi.

AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alan ekipler, daha sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde fotoğrafları oyladı.

Yunus ekiplerinden polis memuru Serkan Yavuz, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı seçti.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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