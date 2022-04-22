Adıyaman'da polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 3 gözaltı - Son Dakika
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Adıyaman'da polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 3 gözaltı

22.04.2022 12:55
Adıyaman'da polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 3 gözaltı

Malatya'dan Adıyaman'a uyuşturucu sevki yapan 3 zehir taciri şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'dan Adıyaman'a uyuşturucu sevki yapan 3 zehir taciri şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, Malatya'dan Adıyaman'a, uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Kısa sürede harekete geçen Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı- Malatya Karayolunda uygulama yaptı. Gerçekleştirilen uygulamada Malatya nüfusuna kayıtları olan M.K., M.S.S., ve C.K., isimli şahısların bulunduğu araç durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 105 gram metamfetamin, 47.32 gram esrar ve 60 adet ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken 3 şahıs ise gözaltına alındı.

Öte yandan M.K., isimli şahsın 18 farklı suç kaydının, M.S.S., isimli şahsın 12 adet suç kaydının, C.K., isimli şahsın ise 5 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Uyuşturucu, Adıyaman, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 3 gözaltı - Son Dakika
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