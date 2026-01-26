Adıyaman'da Silah Kazası: Yaralı Durumu İyi - Son Dakika
Adıyaman'da Silah Kazası: Yaralı Durumu İyi

Adıyaman'da Silah Kazası: Yaralı Durumu İyi
26.01.2026 15:52
Adıyaman'da bir kişi silahla yaralandı, kazara ateş alan tabancanın mermisi isabet etti.

Adıyaman'da bir kişinin silahla yaralandığı olayın ardından yapılan incelemede, şahsın kazara vurulduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Örenli TOKİ yakınlarında meydana gelen olayda M.Y. isimli şahıs, tabancadan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralanmış ve yakınları tarafından hastaneye kaldırılan M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından inceleme başlatılmıştı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, olayın ilk etapta iddia edildiği gibi kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, G.Y. isimli şahsın tabanca kontrolü yaptığı sırada silahın kazara ateş aldığı ve çıkan merminin M.Y.'ye isabet ettiği tespit edildi.

Öte yandan şahısların, olayı kapatmak amacıyla ilk ifadelerinde merminin nereden geldiğini bilmediklerini ve yalnızca silah sesi duyduklarını söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili G.Y. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Silah Kazası: Yaralı Durumu İyi - Son Dakika

