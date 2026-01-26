Adıyaman'da bir kişinin silahla yaralandığı olayın ardından yapılan incelemede, şahsın kazara vurulduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Örenli TOKİ yakınlarında meydana gelen olayda M.Y. isimli şahıs, tabancadan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralanmış ve yakınları tarafından hastaneye kaldırılan M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından inceleme başlatılmıştı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, olayın ilk etapta iddia edildiği gibi kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, G.Y. isimli şahsın tabanca kontrolü yaptığı sırada silahın kazara ateş aldığı ve çıkan merminin M.Y.'ye isabet ettiği tespit edildi.
Öte yandan şahısların, olayı kapatmak amacıyla ilk ifadelerinde merminin nereden geldiğini bilmediklerini ve yalnızca silah sesi duyduklarını söyledikleri öğrenildi.
Olayla ilgili G.Y. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da Silah Kazası: Yaralı Durumu İyi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?