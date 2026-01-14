Adıyaman'da Silahlı Operasyon: 22 Gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Adıyaman'da Silahlı Operasyon: 22 Gözaltı

Adıyaman\'da Silahlı Operasyon: 22 Gözaltı
14.01.2026 12:43
Adıyaman'da silahlı örgüt kurmaktan 22 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da, "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" ve "Nitelikli yağma" suçları işlediği iddia edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları değerlendirilen şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin tespiti amacıyla 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Toplam 385 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda tespiti yapılan şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtilirken, ikamet, iş yeri ve araçlarda aramalar yapıldı.

Aramalarda; 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet balistik yelek, 91 adet fişek, 8 adet tabanca kılıfı, 2 adet kelepçe, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ile döviz, çok sayıda çek, 7 adet pos cihazı, 11 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli şahıs, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Adıyaman'da Silahlı Operasyon: 22 Gözaltı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Adıyaman'da Silahlı Operasyon: 22 Gözaltı - Son Dakika
