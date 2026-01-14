Adıyaman\'da Silahlı Operasyon: 22 Gözaltı

Adıyaman'da, "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" ve "Nitelikli yağma" suçları işlediği iddia edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları değerlendirilen şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin tespiti amacıyla 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Toplam 385 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda tespiti yapılan şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtilirken, ikamet, iş yeri ve araçlarda aramalar yapıldı.

Aramalarda; 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet balistik yelek, 91 adet fişek, 8 adet tabanca kılıfı, 2 adet kelepçe, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ile döviz, çok sayıda çek, 7 adet pos cihazı, 11 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli şahıs, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN