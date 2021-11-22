Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu - Son Dakika

Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu

Adıyaman'da boşanma duruşmasına katılıp evine dönen zabıta memuru Mesut Kozan, yaşadığı apartmanın girişinde ölü olarak bulundu.

Öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda sabah kendi boşanma duruşmasına katılıp evine dönen Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Mesut Kozan, öğle saatlerinde oturduğu 5 katlı apartmanın girişindeki asansörün önünde hareketsiz bulundu. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Üniforması ile yerde yatan Kozan'ı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Kozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. OTOPSİ YAPILACAK Mesut Kozan'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.1 çocuk babası Kozan'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile netlik kazanacak. Olay yerinden kareler;

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