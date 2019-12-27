Adıyaman'da temizlik işçileri AA'nın

Adıyaman Belediyesinde görevli temizlik işçileri Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen temizlik işçilerden Bahri Yalçıntaş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", Yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil Akşamı" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Yalçıntaş fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Hasan Canlı ise haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı Geri İstiyoruz", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" isimli karesini tercih etti.