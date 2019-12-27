Adıyaman'da temizlik işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da temizlik işçileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Adıyaman'da temizlik işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Adıyaman Belediyesinde görevli temizlik işçileri Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adıyaman'da temizlik işçileri AA'nın

Adıyaman Belediyesinde görevli temizlik işçileri Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen temizlik işçilerden Bahri Yalçıntaş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", Yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil Akşamı" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Yalçıntaş fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Hasan Canlı ise haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı Geri İstiyoruz", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" isimli karesini tercih etti.

Mustafa Yalçın, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri doğumda ikizleri ile birlikte öldü
Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İsteseniz de istemeseniz de yapacağız

Son Dakika Haberleri
20:12 Adıyaman'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika
20:08 SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika
20:08 Denizli'de çiftlik sahibinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan çoban tutuklandı - Son Dakika
20:08 Mülteci krizini konu alan "Exodus-Deja vu" fotoğraf sergisi Avrupa ve ABD'de açılacak - Son Dakika
20:08 Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin Otomobili tweeti Açıklaması - Son Dakika
19:50 Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Son Dakika
19:34 Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 20:15:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da temizlik işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]