Adıyaman'da teröristlere yardım ve yataklık yapan 5 kişi yakalandı
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Adıyaman'da geçen ay etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:16 Kaynak: AA
Adıyaman'da geçen ay etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 19 Ekim'de merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyon sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, etkisiz hale getirilen silahlı iki teröriste yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
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