Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da teröristlere yardım ve yataklık yapan 5 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da teröristlere yardım ve yataklık yapan 5 kişi yakalandı

Adıyaman'da teröristlere yardım ve yataklık yapan 5 kişi yakalandı

6 saat önce

Adıyaman'da geçen ay etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da teröristlere yardım ve yataklık yapan 5 kişi yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da geçen ay etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 19 Ekim'de merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyon sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, etkisiz hale getirilen silahlı iki teröriste yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Adıyaman, Akçalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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