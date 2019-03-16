Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

46 dakika önce

ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ünal Çalışkan'ın kullandığı 02 EA 091 plakalı otomobil ile Kenan K. idaresindeki 02 BC 121 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Yukarı Çöplü köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile yolculardan Ali Sözdemir yaralandı.

Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sözdemir, kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:42 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amcasını Çamurla Boğarak Öldürdüğü İddiası Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu Türkiye'nin En Borçlu Belde Belediyesiydi, 10 Senede İmkansızı Başardılar Cinnet Getiren Uzman Çavuş, Eşi ile Oğlunu Öldürüp İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 23:28:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]