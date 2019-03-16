Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
46 dakika önce
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ünal Çalışkan'ın kullandığı 02 EA 091 plakalı otomobil ile Kenan K. idaresindeki 02 BC 121 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Yukarı Çöplü köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile yolculardan Ali Sözdemir yaralandı.
Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sözdemir, kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:42 Kaynak: AA
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