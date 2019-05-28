Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:04 Kaynak: AA
'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Aziz Tunç
'un kullandığı 02 FR 950 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta
kara yolu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
kavşağında Nihat Yıldırım
idaresindeki 02 HN 818 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile motosikletteki Hasan Akbıyık yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nihat Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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