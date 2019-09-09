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Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

55 dakika önce

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Musa Tunç idaresindeki 23 TA 150 plakalı otomobil, üçüncü çevre yolu üzeri Kayalık Mahallesinde karşı yönden gelen Mehmet Bilgiç idaresindeki 02 NA 996 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada sürücü Bilgiç ile beraberindeki Mahmut Bilgiç ve Erkan Kucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun yi olduğu öğrenildi.

Mehmet Bilgiç, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:50 Kaynak: AA
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