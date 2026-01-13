Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getireleceği bilgisi aldı.
Ekiplerce yapılan çalışmada, plakası açıklanmayan otobüste yapılan aramada su arıtma cihazı içerisine gizlenmiş vaziyette 3 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
