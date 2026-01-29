Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Gözaltı, 2 Tutuklama

Adıyaman'da polis ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 40 şahıstan 2'si tutuklandı.

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 40 şüpheli şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 800,66 gram çeşitli uyuşturucu maddeler ile 15 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 40 şüpheli şahıstan 2'si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN