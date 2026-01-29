Adıyaman'da polis ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 40 şahıstan 2'si tutuklandı.
Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 40 şüpheli şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 800,66 gram çeşitli uyuşturucu maddeler ile 15 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 40 şüpheli şahıstan 2'si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Gözaltı, 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?