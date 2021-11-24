Adıyaman'daki DEAŞ soruşturması kapsamında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında çalışma başlattı.
Üç örgüt üyesinin Suriye'den ülkeye giriş yapacağı bilgisini edinen ekipler, zanlıları Hatay'da gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA
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