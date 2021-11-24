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Adıyaman'daki DEAŞ soruşturması kapsamında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'daki DEAŞ soruşturması kapsamında 3 zanlı yakalandı

24.11.2021 10:51
Adıyaman'daki DEAŞ soruşturması kapsamında 3 zanlı yakalandı

Adıyaman'da yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında çalışma başlattı.

Üç örgüt üyesinin Suriye'den ülkeye giriş yapacağı bilgisini edinen ekipler, zanlıları Hatay'da gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'daki DEAŞ soruşturması kapsamında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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