Adıyaman'daki Tarihi Çeşme Yeni Yerine Taşındı
1 saat önce
Adıyaman'da halk arasında "Meryem Ana Çeşmesi" olarak bilinen 17. yüzyıla ait Hacı Hasan Çeşmesi, yeni yerine taşınarak restore edildi.
Adıyaman
'da halk arasında "Meryem Ana
Çeşmesi" olarak bilinen 17. yüzyıla ait Hacı Hasan Çeşmesi, yeni yerine taşınarak restore edildi.
Adıyaman merkeze bağlı Çimen köyü yolunda bulunan ve büyük kısmı toprağa gömülü olan Meryem Ana Çeşmesi'nin taşları numaralandırılarak yaklaşık 200 metre ileride bulunan TOKİ Mahallesi'ndeki Hacı Abuzer Baba Türbesi ve Külliyesi'nin yanına taşındı. Gaziantep
Restorasyon ve Konservasyon Müdürlüğünden gelen ekip, ayrıca çeşmenin üzerinde bulunan iki kitabenin restorasyonunu da gerçekleştirdi.
Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan
, halk arasında Meryem Ana Çeşmesi olarak bilinen 17. yüzyılda yaptırılan Hacı Hasan Çeşmesi'nin eski yerinden taşları sökülerek yeni yerine taşındığını ve restore edildiğini söyledi.
Çeşmenin üzerinde bulunan kitabede restorasyon ve konservasyon işleminin yapıldığını belirten Alkan, tarihi çeşmenin Adıyaman'da tescilli olan ve restorasyonu yapılan ilk çeşme olduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:29 Kaynak: AA
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