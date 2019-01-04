Adıyaman
'dan acı haber geldi
Adıyaman'daki feci kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti
ADIYAMAN - Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isterken arabanın çarptığı Elif Dağdelen'in ardından yaralanarak hastaneye kaldırılan Üniversite öğrencisi Emine Şevval Aytemir de hayatını kaybetti
Adıyaman'da Altınşehir
Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi
öğrencilerinden Elif Dağdelen'den sonra ile yaralı Emine Şevval Aytemir'de hayatını kaybetti. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
yoğun bakım ünitesinde 2 gündür yaşam mücadelesi veren Emine Şevval Aytemir'den öğlen saatlerinde vefat haberi geldi. Yakınları ve arkadaşları tarafından hastane morgundan cenazesi alınan Emine Şevval Aytemir, Adıyaman'ın Tut
ilçesine götürüldü. Yola çıkan cenaze aracı ve peşindeki araç konvoyu Atatürk Bulvarı
Altınşehir Kavşağı yakınlarında kazanın yaşandığı bölgede bir süre durdu. Yaşanılan kazaya tepki amaçlı duran cenaze aracı bir süre sonra yoluna devam etti. Burada açıklamalarda bulunan Tut İlçe Belediye Başkanı Cemal Avcı
, yaşanılan kazaların biran önce son bulmasını, büyük acı içerisinde olduklarını belirtti.
Emine Şevval Aytemir'in cenazesi ikindi namazına müteakip Tut İlçe Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında defnedilecek.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.