Defterdarlık binası önünde kavga - Son Dakika
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Defterdarlık binası önünde kavga

24.08.2022 15:49
Defterdarlık binası önünde kavga

Adıyaman Defterdarlık binası önünde tekme ve yumrukla bir birine saldıran iki gruba, vatandaşlar ile güvenlik görevlileri müdahale etti.

Adıyaman Defterdarlık binası önünde tekme ve yumrukla bir birine saldıran iki gruba, vatandaşlar ile güvenlik görevlileri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesinde bulunan Adıyaman Defterdarlığı giriş kapısında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma biranda tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran şahıslara güvenlik görevlileriyle vatandaşlar müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda kavga eden şahıslar ayrılarak olay yerinden ayrıldı. Yaşanılan kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adıyaman, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Defterdarlık binası önünde kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Defterdarlık binası önünde kavga - Son Dakika
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