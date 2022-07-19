Son dakika haberleri... İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: 2 ölü, 6 yaralı

19.07.2022 21:40

Gelen son dakika haberine göre İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: 2 ölü, 6 yaralı Adıyaman-Gaziantep karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: 2 ölü, 6 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman- Gaziantep karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Besni-Gaziantep karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Gaziantep istikametinden Besni istikametine giden Bilal V. yönetimindeki 06 YA 8065 plakalı kamyonet önünde ilerleyen Mahmut D. yönetimindeki 01 FP 425 plakalı Skoda marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobil takla atarak ters döndü. Kaza yerinde can pazarı yaşandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde bulunan 3'ü çocuk toplam 8 yaralıyı sıkıştıkları yerden güçlükle çıkardı. Yaralılar vatandaşlar tarafından oluşturulan zincir ile otomobilin uçtuğu uçurumdan yola taşındı. Yaralılardan İrem Durna kaza yerinde, Sultan Durna kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada 1'i ağır toplum 6 kişi yaralandı.

Kazada, Ali D., Halil T., Gamze T., Çağatay T., Mustafa D. ve sürücü Mahmut D. yaralandı. Yaralılardan bir kadın sedyede 'Çocuklarım nerde' diye seslendi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ali D.'nin durumunun ağır olduğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(RK-AHM-DK-Y)

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Kastamonu'daki hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Kastamonu'daki hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Son dakika haberi | İki saat önce aldığı otomobiline kamyon çarptı: 2 yaralı Son dakika haberi | İki saat önce aldığı otomobiline kamyon çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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