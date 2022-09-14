Adıyaman haberleri: Adıyaman'da orman yangını (1) - Son Dakika
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Adıyaman haberleri: Adıyaman'da orman yangını (1)

14.09.2022 18:01
Adıyaman haberleri: Adıyaman'da orman yangını (1)

Adıyaman haber: ADIYAMAN'da, Karadağ Kent Ormanı'nda yangın çıktı.

ADIYAMAN'da, Karadağ Kent Ormanı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Karadağ Kent Ormanı'nda meydana geldi. Ormanda duman ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acik Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, soruşturma başlattı.


- Adıyaman
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Adıyaman, İtfaiye, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman haberleri: Adıyaman'da orman yangını (1) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Adıyaman haberleri: Adıyaman'da orman yangını (1) - Son Dakika
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