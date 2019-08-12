Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN Kaçan boğa markete girdi, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika Güncel Haber

ADIYAMAN Kaçan boğa markete girdi, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

54 dakika önce

Kaçan boğa markete girdi, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdıADIYAMAN'da, kesime götürülürken kasabın elinden kaçan boğa markete girdi.

Kaçan boğa markete girdi, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı
ADIYAMAN'da, kesime götürülürken kasabın elinden kaçan boğa markete girdi. Boğanın markette gezinmesi ve yaşanan panik ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Bugün Altınşehir Mahallesi'nde kesime götürülmek için kamyonete bindirilen boğa atlayarak kaçmaya başladı. Bir süre kaçan boğa cadde üzerinde bulunan bir markete girdi. Büyük paniğin yaşandığı markette reyonların arasında dolaşan boğa daha sonra camı kırarak dışarı çıktı. Yaşananlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
Alış veriş yapanların büyük panik yaşadığını belirten Market Müdürü Mehmet Bal, "İçeride ofiste oturuyordum. Gürültü geldi. Çıktım dışarı baktım müşteriler sağa sola kaçışıyor. Çıktım baktım reyonların arasında boğa geziyor. Biraz dolaştıktan sonra camı kırıp çıktı. Panik çok oldu kaçışanlar oldu. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. 6 bin lira zararımız oldu" diye konuştu.
Boğa daha sonra sahibi tarafından yakalanarak kesime götürüldü.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Metin Külünk, ABD ile oluşturulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne tepki gösterdi
Teröristbaşı Abdullah Öcalan ailesiyle görüştü Marmara Adası'ndaki yangın saatler sonra kontrol altına alındı! Bilançoyu belediye başkanı açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın ikinci gününde de liderlerle bayram görüşmesi gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 00:40:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN Kaçan boğa markete girdi, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]