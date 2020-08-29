ADIYAMAN Kamyonet ile otomobil çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika

Kamyonet ile otomobil çarpıştı 2 yaralı

ADIYAMAN'da, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İzzettin Yıldırım yönetimindeki 02 HY 146 plakalı kamyonet ile Remzi Sulak yönetimindeki 58 NA 689 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil ile çarpışmanın şiddetiyle devrilen kamyonette sıkışan Buket Sulak ve Emin Asal, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.