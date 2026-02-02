Adıyaman Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Adıyaman genelinde yürütülen çalışmaların ele alındığı Haftalık Koordinasyon Toplantısı, Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; vali yardımcıları ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, il merkezi ile ilçeler ve köylerde yapımı tamamlanarak vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutlarına ilişkin teslim süreçleri, devam eden alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki mevcut durum ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Vatandaşların güvenli, sağlıklı ve huzurlu yaşam alanlarına en kısa sürede kavuşmaları amacıyla atılacak adımlar istişare edildi.

Gündemin bir diğer önemli başlığını ise il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu oluşturdu. Devam eden ve planlanan sağlık yatırımları ele alınırken, eğitim alanında yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar da kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bu hizmetlerin daha da güçlendirilmesi, kalitesinin artırılması ve vatandaşlara daha etkin sunulmasına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca kamu hizmetlerinin sunumunda yaşanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine yönelik konular görüşülerek, çözüm önerileri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Osman Varol, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, ilimizin ihtiyaçlarının yakından takip edildiğini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. - ADIYAMAN