ADIYAMAN Su altında kalacak tarihi köprünün restorasyonu bitti

Su altında kalacak tarihi köprünün restorasyonu bittiAdıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yapımı devam eden Çetintepe Barajı'nın suları altında kalacak olan Roma dönemine ait tarihi Altınlı Köprü'nün restorasyon çalışmaları bitti.İlçeye 8 kilometre mesafede bulunan ve Çetintepe Barajı'nın tamamlanması ile sular altında kalacak 83 metre uzunluğundaki 4 kemer göze sahip olan Altınlı Köprü'nün restorasyonla dayanıklılığının artırılarak gelecek nesillere aktarılması için korunması amaçlandı. Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı ilçeleri ile Elbistan ve Kahramanmaraş'ın geçiş güzergahı olarak önemli yere sahip olan köprü, Roma döneminde yapıldı. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı zamanında ise köprü ayakları üzerinden yeniden inşa edilerek günümüze kadar taşındı.Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan tarihi köprünün kendine has bir yapısı olduğunu belirterek, Altınlı Köprü Adıyaman iline bağlı Gölbaşı ilçesinin kuzeyinde ilçeye yaklaşık 8 kilometre mesafededir. 83 metre uzunluğunda 4 kemer göze sahiptir. İlk önce Roma döneminde yapılan köprünün Anadolu Selçuklu ve Osmanlı zamanında eski ayakları üzerinden yeniden inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Göksu Çayı üzerinde kurulmuş olan köprü eski bir kervan yolu güzergahında bulunmaktadır. 16'ncı yüzyıl Osmanlı arşiv kayıtlarında bu köprünün Adıyaman Besni'nin Gölbaşı, Elbistan ve Kahramanmaraş güzergahında bulunması bu köprünün önemini ve sürekliliğini ortaya koymaktadır. Söz konusu Altınlı köprü, Profesör Doktor Fahrettin Kırçıoğlu'na göre Deli Dumrul'un meşhur köprüsü olarak da ifade edilmektedir. Köprü Çetintepe Barajı'nın yapılmasıyla sular altında kalacak ve söz konusu köprünün restorasyon çalışması tamamlanmıştır diye konuştu.