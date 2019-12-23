Adıyamanlı taksiciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyamanlı taksiciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Adıyamanlı taksiciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Adıyamanlı taksiciler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Adıyamanlı taksiciler AA'nın

Adıyamanlı taksiciler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Adıyaman Valiliği yakınındaki taksi durağının sürücüleri, AA'nın fotoğraf oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oyladı.

Taksici Mustafa Güngör, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Yaklaşık 30 yıldır taksicilik yapan Abdullah Bilgiç ise haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" ve spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Mustafa Güngör, bütün fotoğrafları çok beğendiğini ve tercih yapmakta zorlandığını söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Güngör, "Anadolu Ajansı çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Abdullah Bilgiç ise fotoğrafları tek tek incelediğini belirterek "Fotoğrafları çok beğendim. Beni en çok Mustafa Yalçın'ın 'Millilerden asker selamı' adlı fotoğrafı etkiledi." diye konuştu.

Mustafa Güngör, Mustafa Yalçın, Enes Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası
Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor Son dakika: Ömer Çelik'ten sert Libya açıklaması: Diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı tebrik diyorum

Son Dakika Haberleri
20:50 Müşterisine getirdiği masa sonu oldu - Son Dakika
20:48 Ömer Çelik: Türkiye bu yükü tek başına kaldıramaz - Son Dakika
20:47 İletişim Başkanı Altun'dan, Suudi mahkemesine tepki - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:46 Türkiye Haber Kameramanları Derneği Ödül Töreni - Aytekin Polatel (1) - Son Dakika
20:12 Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 20:56:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyamanlı taksiciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]