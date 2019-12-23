Adıyamanlı taksiciler AA'nın

Adıyamanlı taksiciler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Adıyaman Valiliği yakınındaki taksi durağının sürücüleri, AA'nın fotoğraf oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oyladı.

Taksici Mustafa Güngör, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Yaklaşık 30 yıldır taksicilik yapan Abdullah Bilgiç ise haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" ve spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Mustafa Güngör, bütün fotoğrafları çok beğendiğini ve tercih yapmakta zorlandığını söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Güngör, "Anadolu Ajansı çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Abdullah Bilgiç ise fotoğrafları tek tek incelediğini belirterek "Fotoğrafları çok beğendim. Beni en çok Mustafa Yalçın'ın 'Millilerden asker selamı' adlı fotoğrafı etkiledi." diye konuştu.