Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı Mengi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı Mengi son yolculuğuna uğurlandı

02.05.2022 17:52
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı Mengi son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı Necmi Mengi'nin cenazesi toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı Necmi Mengi'nin cenazesi toprağa verildi.

Kalp krizi nedeniyle 53 yaşında vefat eden Mengi için Karşıyaka Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Namazın ardından Mengi'nin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Mengi'nin ailesi, yakınları, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı Mengi son yolculuğuna uğurlandı
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı Mengi son yolculuğuna uğurlandı
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı Mengi son yolculuğuna uğurlandı
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı Mengi son yolculuğuna uğurlandı
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı Mengi son yolculuğuna uğurlandı

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Kalp Krizi, Karşıyaka, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı Mengi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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