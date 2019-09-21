Son Dakika Haberleri: Adliye nezaretinde intihar etti
Son Dakika Güncel Haber

Adliye nezaretinde intihar etti

41 dakika önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, cezaevine götürülmek üzere adliye nezaretinde bekletilen Erdoğan Ş., kendisini asarak yaşamına son verdi.

Adliye nezaretinde intihar etti, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, cezaevine götürülmek üzere adliye nezaretinde bekletilen Erdoğan Ş., kendisini asarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, İzmir Adliyesi'nde meydana geldi. 'Kasten yaralama' suçuyla getirildiği adliyede hakkında tutuklama kararı verilen ve nezarette cezaevine götürülmek üzere bekletilen Erdoğan Ş., kendisini astı. Durumun fark edilmesi üzerine, sağlık ekiplerince ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan Ş., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir Adliyesi, Bayraklı, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski asker dehşet saçtı! Köprüyü havaya uçurmakla tehdit etmişti, İHA düşürdü
Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Fırat'ın doğusunda ve batısında hareketlilik arttı Türkiye'de bir ilk! Teknoloji firması erkek çalışanlara 6 ay babalık izni verdi Son dakika: Taha Akgün finalde yenildi! Gümüş madalya kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 19:50:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adliye nezaretinde intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]