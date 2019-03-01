Adliye Personeli Kütüphane Üyesi Oldu
10 dakika önce
Kütüphane görevlileri adliye personelini ziyaret edip İl Halk Kütüphanesi'ne üye yaptı.
Kütüphane görevlileri adliye personelini ziyaret edip İl Halk Kütüphanesi'ne üye yaptı.
İl Halk Kütüphanesi kullanıcı sayısını artırmak ve kütüphanelerin önemini aktarmak için kurum ziyaretlerini sürdürüyor.
Daha önce okul ziyaretlerinde bulunan kütüphane görevlileri ilk kez eğitim kuruluşları dışında kurum ziyaretlerini Edirne Adliyesi
'ne gerçekleştirdi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak
'ı ziyaret eden kütüphane görevlileri, yaşayan kütüphaneler oluşturmak amacıyla kullanıcı sayısını artırma hedefiyle ziyarette bulunduklarını belirtti.
Başsavcı Karabacak, form doldurarak Edirne Halk Kütüphanesi'ne üye oldu.
Görevliler daha sonra adliye birimlerindeki personeli de ziyaret ederek üye çalışmalarını sürdürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:28 Kaynak: AA
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