Adliye Personeline İlkyardım Eğitimi
22 dakika önce
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Edirne Adliyesi personellerine pratik ve uygulamalı temel ilkyardım eğitimleri verildi.
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından Edirne Adliyesi
personellerine pratik ve uygulamalı temel ilkyardım eğitimleri verildi.
Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yaşamı boyunca insan, ilk yardımı gerektiren durumlarla her zaman karşılaşabilir. Zamanında yapılacak basit ve etkili bir ilk yardımla hasta veya yaralının hayatı kurtarılabilir. Hasta ya da yaralı kişiye, hastalanması veya yaralanmasından hemen sonra profesyonel ekipler gelinceye kadar çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacı ile düzenlediğimiz temel ilkyardım eğitimleri devam etmektedir" denildi.
Bu kapsamda, Edirne Adliyesi personellerine pratik ve uygulamalı olarak 13- 14 Şubat
tarihleri arasında, İlkyardım Eğitici Eğitmeni AASH Birim Uzmanı Erhan Turhan ve İlkyardım Eğitmeni Att Asiye Girgin tarafından "Temel İlkyardım Eğitimi" düzenlendi. Eğitimi başarıyla tamamlayan 26 kişi sertifika almaya hak kazandı. - EDİRNE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:38 Kaynak: İHA
Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi
Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Veriyor
Son Dakika! Milas'taki Maden Faciasında 1 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı
Köprü Geçiş İhlalleri Nedeniyle Kesilen Para Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi 28 Şubat