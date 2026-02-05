Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerinden 33 yıl geçti - Son Dakika
Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerinden 33 yıl geçti

05.02.2026 11:36
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın danışmanlığını da yapan eski bakanlardan Adnan Kahveci'nin şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 33 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1949'da Trabzon'un Köprübaşı İlçesinde dünyaya gelen Kahveci, ilkokul yıllarında Milliyet gazetesinin açtığı yarışmada birincilik kazandı.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde eğitimine devam eden Kahveci, buradan 1966'da birincilikle mezun oldu. Çok başarılı bir öğrenci olan Kahveci, sınavında birincilikle İstanbul Üniversitesi'ne girmeye hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla eğitimine ABD'de Indiana'daki Purdue Üniversitesinde devam eden Kahveci, 4 yıllık okulu 2,5 yılda bitirerek elektrik mühendisi oldu. ABD'de Missouri Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Kahveci, daha sonra Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı.

Akademik hayatının ardından, İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan ve Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal'a danışmanlık yapan Kahveci, böylece siyasi hayata adım attı.

12 Eylül 1980 darbesi sonrası Turgut Özal'a yaptığı danışmanlıkla siyasi yaşamda adından övgüyle söz ettiren Kahveci, 1983'te Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında da yer aldı. 1987 genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilen Kahveci, 18 ve 19. dönem milletvekilliği görevini üstlendi.

Bu süreçte, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Hazineden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirilen Adnan Kahveci, dönemin Başbakanı Yıldırım Akbulut tarafından 1990'da Maliye Bakanı olarak atandı.

Projeleriyle isminden söz ettirdi

Dürüstlüğü, çalışkanlığı, ürettiği yeni fikirler ve Türkiye'nin sorunlarına sunduğu çözümlerle dikkatleri üzerine çeken Kahveci, Özal'ın çok sevdiği ve güvendiği isimler arasında yer aldı. "Harika çocuk" olarak da adlandırılan Kahveci, teknoloji ve bilime merakı, döneminin çok ilerisinde hazırladığı projeleriyle adından söz ettirdi.

Kahveci, sanayi ve istihdam başta olmak üzere pek çok alanda yaptığı çalışmalar ve yolsuzlukların üzerine kararlı şekilde gitmesi nedeniyle sevilen siyasi kişilerden biri oldu.

Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a "Kürt sorununun çözümü"ne yönelik bir rapor hazırlayan Kahveci'nin buradaki "demokratikleşme" vurgusu dikkati çekti.

Kahveci, KDV'yi hesaplayan akıllı mini yazar kasa geliştirerek, patentini aldı.

Kazadan sadece oğlu kurtuldu

Ailesiyle İstanbul'a gitmek üzere, 5 Şubat 1993'te otomobiliyle yola çıkan Adnan Kahveci, Bolu-Gerede yakınlarında Gerede-Çaydurt bağlantısına geldiğinde "İstanbul gidişinin bariyerlerle kapatılması ve yol işaret tabelalarının değiştirilmiş olması" nedeniyle ters yola girdi.

Yoğun sisin de etkili olduğu yolda Kahveci'nin kullandığı otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada, Adnan Kahveci ve eşi Füsun Kahveci olay yerinde, ağır yaralanan 17 yaşındaki kızları Aslıhan Kahveci ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazadan sadece oğulları Cihan Kahveci kurtuldu.

Hayatını kaybettiğinde 44 yaşında olan Adnan Kahveci, yakın çevresi tarafından "aracını dikkatli kullanan biri" olarak tanınıyordu. Türkiye'de 1993'te meydana gelen şüpheli ölümler dikkate alındığında, Kahveci'nin yeni yapılan otobanda ters yola girerek kaza yapması, ölümüne ilişkin çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.

1993 şüpheli ölümlerin yılı oldu

Türkiye'de 1993'te peş peşe gerçekleşen cinayetler, saldırılar, şüpheli trafik ve uçak kazaları hala esrarını koruyor.

Gazeteci Uğur Mumcu, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın suikasta uğradığı, Madımak olayları, Başbağlar katliamı ve 33 askerin şehit edilmesi gibi olayların yaşandığı bu dönemde, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Adnan Kahveci, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis ve Binbaşı Cem Ersever hayatını kaybetti.

Terör örgütü PKK'nın saldırılarını artırdığı 1993'te ayrıca çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
