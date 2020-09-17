Adnan Menderes'in kenti ziyaretinde çekilen fotoğrafı Keşan Kent Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde fotoğrafçı Orhan Saatçioğlu'nun 1955 yılında çektiği merhum Başbakan Adnan Menderes'in fotoğrafı, ölümünün 59. yılında Keşan Kent Müzesi'nde sergiye açıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, fotoğrafı inceledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, idam edilişlerinin 59. yılında andıklarını söyledi.

Darbenin her türlüsüne karşı olduklarını belirten Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Milli egemenlik ve demokrasiden yanayız. Milletimiz, demokrasi kahramanlarını asla unutmadı. Onları daima hürmet ve rahmetle andı. Milletimiz esasen darbecileri de unutmadı. Darbe sadece milli iradeye karşı değildir. Darbe fotoğraflara, toplumsal hafızaya da karşıdır. 1955 yılında Keşan'ı ziyaret eden Menderes'in fotoğraflarını çeken 2 kuşak fotoğrafçı Sayın Orhan Saatçioğlu, o ziyaret gününden 60 kare fotoğraf çekmişti. Bu fotoğrafları vitrinde sergilemişti. Darbeciler önce fotoğrafları kaldırttı. Sonra negatifleri imha etti. 60 fotoğraftan geriye sadece bu gördüğünüz fotoğraf kaldı. Bu fotoğraf anlamlıdır. Bu fotoğraf darbeye direniştir. Bu fotoğraf milletin, kendi seçtiği kişileri korumasıdır."

Helvacıoğlu, dün olduğu gibi bugün de 12 Eylül, 27 Mayıs ve 15 Temmuz gibi, kimden gelirse gelsin, nasıl olursa olsun her türlü vesayete, darbe girişimine ve darbelere karşı olduklarını vurgulayarak, "Ulu önderimizin dediği gibi 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' Yaşasın milli egemenlik, yaşasın demokrasi, yaşasın demokrasi kahramanları." ifadelerini kullandı.