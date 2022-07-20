Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali görenleri şaşırttı! 1075 yıl hapis cezası almıştı - Son Dakika
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Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali görenleri şaşırttı! 1075 yıl hapis cezası almıştı

20.07.2022 14:40

Saç ve sakalını daha da uzattığı gözlenen Adnan Oktar'ın cezaevindeki son görüntüsü dikkat çekti. Bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Oktar, bir hayli zayıflamış gözüktü.

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı. Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi'ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar'ın yeni görüntüsü bir hayli şaşırttı.

BİR HAYLİ KİLO VERMİŞ

Saçlarını daha da uzatan ve boyatan Oktar'ın, yeşil desenli gömleği ve aynı renklerdeki ceseti de dikkat çekti. Oktar'ın kilo verdiği de gözlerden kaçmadı.

İşte Adnan Oktar'ın son hali;

Bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali
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Adnan Oktar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali görenleri şaşırttı! 1075 yıl hapis cezası almıştı - Son Dakika


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