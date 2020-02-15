Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında yakalanan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında yakalanan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında yakalanan şüpheliler tutuklandı

6 saat önce

Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında yakalanan şüpheliler tutuklandı, System.String[]

Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince 12 Şubat'ta Kadıköy'de düzenlenen operasyonda yakalanan Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması ve "müstehcenlik" (çocuk pornografisi) suçlamasıyla aranan Turgut A. ile bu şüpheliye yardım ve yataklık ettiği öne sürülen İpek Esra U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adnan Oktar, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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