Adnan Oktar Suç Örgütüne Yönelik Soruşturmada Tahliye
1 saat önce
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şüpheli Beril Koncagül'ün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olması üzerine tahliyesine karar verildi.
Adnan Oktar
suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şüpheli Beril Koncagül'ün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olması üzerine tahliyesine karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında, "bacılar grubu" üyesi olduğu iddia edilen tutuklu şüpheli Beril Koncagül, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi.
Savcılığa 100 sayfa ifade verdiği öğrenilen Koncagül'ün, daha önce de iki kez etkin pişmanlıktan faydalanmak için başvuruda bulunduğu, örgüt avukatları tarafından tehdit edildiği ve tanık olduğu olayları anlattığı belirtildi.
Şüpheli Koncagül'ün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması üzerine tahliyesine karar verildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:29 Kaynak: AA
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