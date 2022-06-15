Adobe müjdeyi verdi: Photoshop ücretsiz oluyor! - Son Dakika
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Adobe müjdeyi verdi: Photoshop ücretsiz oluyor!

15.06.2022 01:41
Adobe müjdeyi verdi: Photoshop ücretsiz oluyor!

Web tabanlı Adobe Photoshop ücretsiz oluyor. Adobe'den gelen yeni açıklamayla Photoshop'un 'freemium' sürümü ortaya çıktı.

Adobe, Photoshop'un web sürümünü tüm kullanıcılara ücretsiz olarak açmaya karar verdi. Kullanması ücretsiz uygulamaların bile Photoshop'a rakip olmasıyla birlikte şirketin strateji değiştirmesi ilgi çekici görünüyor. Peki ücretsiz Adobe Photoshop nasıl kullanılır?

Ücretsiz Adobe Photoshop Web nasıl kullanılır?

Fotoğraf ve görüntü düzenleme konusunda endüstri standardı bir uygulama haline gelen Adobe Photoshop, uzun yıllardır web tabanlı uygulama üzerinden destek sunuyordu. Fakat bu sürümü bile Creative Cloud aboneliğiyle kullanıma açan Adobe, nihayet kararını değiştirmiş gibi duruyor.

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Adobe'den gelen yeni açıklamada, kullanıcıların başka ücretsiz alternatif uygulamalara gitmesinin engellenmek istediği ifade edildi. Yani, yıllık 2000 TL'den daha pahalı olan Creative Cloud aboneliği olmadan da web tabanlı Photoshop kullanılabilecek.

Adobe müjdeyi verdi: Photoshop ücretsiz oluyor!

Photoshop'un masaüstü ve mobil uygulamalarına göre daha sadeleştirilmiş bir sürümü olan Photoshop Web, yine de birçok temel hizmete yer veriyor. Ancak Adobe, "freemium" olarak tanımladığı ücretsiz kullanıcıların, bazı özelliklere erişmesini engelleyecek. Hizmetin tüm özelliklerini kullanmak için Creative Cloud aboneliği istenecek.

Web tabanlı ücretsiz Photoshop ilk olarak Kanada'daki kullanıcılar tarafından test edilecek. Ancak şirket, Kanada'daki testlerin başarılı gitmesi halinde web sürümünün global olarak ücretsiz haline getirileceği müjdesini verdi.

"Photoshop'u daha fazla insanın denemesi ve ürünü deneyimlemesi için daha erişilebilir ve kolay hale getirmek istiyoruz."

Adobe müjdeyi verdi: Photoshop ücretsiz oluyor!

Photoshop'un web sürümü özellikle Chromebook gibi düşük donanımlara sahip cihazlarda popüler olarak tercih ediliyor. Ücretsiz olması ise öğrencilerden amatör tasarımcılara kadar çok çeşitli yelpazedeki kullanıcıları memnun edecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Adobe müjdeyi verdi: Photoshop ücretsiz oluyor! - Son Dakika

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