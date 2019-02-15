Son Dakika Haberleri: Adü'de Patent Okuryazarlığı Konuşuldu

Adü'de Patent Okuryazarlığı Konuşuldu

1 saat önce

Adnan Manderes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme A.Ş. tarafından "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Patent Okuryazarlığı ve Araştırma Eğitimi" kapsamında düzenlenen "Patent Farkındalık Araştırma Eğitimi" Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

Adü'de Patent Okuryazarlığı Konuşuldu, System.String[]
Adnan Manderes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme A.Ş. tarafından "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Patent Okuryazarlığı ve Araştırma Eğitimi" kapsamında düzenlenen "Patent Farkındalık Araştırma Eğitimi" Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Teknokent A.Ş. Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, Erdem Kaya Patent Marka Uzmanı Nur Yağcı Alan, akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Teknokent A.Ş Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, içinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı olduğunu belirterek yapay zeka, robotik kodlama ve otomasyon ile üretim maliyetlerinin düşürülmesinin hedeflendiğini vurguladı. Doç. Dr. Cemal İyem, "Firmalar üretim maliyetlerini düşürmek ve rekabet avantajı sağlayabilmek için farklı stratejiler geliştirmeleri gerekiyor. Bu stratejilerin başında da marka, patent, fikri sınai ve mülkiyet hakları konusunda yapılan çalışmalar gelmektedir" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yaptığı konuşmada, Teknokentlerin önemine değinerek yeni dönemde Üniversitemiz Teknokentinin, akademisyen ve araştırmacılarımızın hayallerini gerçekleştirebilecekleri ve büyük şirketlerle iş birliği yapabilecekleri bir sinerji merkezi olmasını hedeflediklerini kaydetti. Sözlerini sürdüren Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bilgiyi elde tutmanın dünya siyaset, askeri ve ekonomik düzlemde ön plana çıktığı günümüz dünyasında markalaşma, patent sahipliği ve bunların ekonomik güce dönüştürülmesi çok önemli bir yer tutmaktadır. Ortaya konulan fikirlerin ticarileştirilmesi ve bu bilginin ülke ekonomisi için kullanılması stratejik önem arz etmektedir. Bu açıdan üniversite bünyesindeki çalışmalarda patent ve patent kazanımlarından yararlanılması, hedefe dönük hızlı Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi amacıyla ADÜ Teknokent A.Ş. tarafından patent, marka ve farkındalık araştırma eğitimi düzenlenmesini son derece önemsiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Erdem Kaya Marka ve Patent Uzmanı Nur Yağcı Alan, marka, patent, fikri, sınai ve mülkiyet hakları ve telif hakları konularında sunum yaptı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:57 Kaynak: İHA

Selçuk, ODTÜ Teknokent, Güncel
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