ADÜ QS Sıralamasında Öne Çıkıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS (Quacquarelli Symonds) tarafından açıklanan 2026 QS Avrupa Üniversite Sıralamasında Avrupa'daki tüm üniversiteler arasında 701-900 bandında yer alırken, Avrupa Batı Asya bölgesinde 79. sıraya yerleşti.

QS Avrupa Üniversite Sıralaması kapsamında üniversiteler; akademik itibar, işveren itibarı, araştırma çıktıları, uluslararasılaşma, istihdam sonuçları ve sürdürülebilirlik gibi çok boyutlu göstergeler üzerinden değerlendirildi. ADÜ, genel sıralama göstergelerinin tamamında istikrarlı bir performans sergileyerek uluslararası ölçekte görünürlüğünü bir kez daha ortaya koydu.

ADÜ, akademik itibar ve işveren itibarı göstergelerinde 301+, araştırma ve uluslararasılaşma başlıklarının önemli bir bölümünde ise 401+ bandında yer aldı. Öğretim üyesi/öğrenci oranı, öğretim üyesi başına makale sayısı, makale başına atıf, istihdam sonuçları, uluslararası araştırma ağı, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği ile sürdürülebilirlik alanlarında elde edilen sonuçlar, ADÜ'nün bütüncül gelişim yaklaşımını yansıttı.

Türkiye sıralamalarında ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi birçok göstergede üst sıralarda yer aldı. Akademik itibar alanında Türkiye genelinde 12'nci, öğretim üyesi/öğrenci oranı ve uluslararası araştırma ağı göstergelerinde 13'üncü, öğretim üyesi başına makale sayısında 14'üncü sırada yer alan ADÜ; işveren itibarı, uluslararası öğretim üyesi oranı ve araştırma etki göstergelerinde de dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmesinde, "QS Avrupa Üniversite Sıralamasında elde ettiğimiz bu sonuçlar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin son yıllarda kararlılıkla sürdürdüğü nitelik odaklı dönüşüm sürecinin somut bir göstergesidir. Akademik üretimi merkeze alan, uluslararası iş birliklerini güçlendiren ve mezunlarımızın istihdam edilebilirliğini önceleyen bir anlayışla yol alıyoruz. 'Araştırma Üniversitesi' vizyonumuz doğrultusunda; bilimsel yayın kalitesini artıran, disiplinler arası çalışmaları teşvik eden ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu projeler üreten bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Kent, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin küresel yükseköğretim ekosistemindeki konumunu güçlendirmeye, araştırma kapasitesini artırmaya ve uluslararası rekabette daha üst sıralara yükselmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini kaydetti. - AYDIN