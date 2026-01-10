AFAD 2025 Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika
AFAD 2025 Çalışmalarını Değerlendirdi

AFAD 2025 Çalışmalarını Değerlendirdi
10.01.2026 09:34
Çorum'da AFAD, afet ödemeleri ve eğitimlerle ilgili bilgileri basın toplantısında paylaştı.

Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Uslu, 2025 yılında yürüttükleri çalışmaları değerlendirdi.

Uslu, Çorum Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında, AFAD'ın kuruluşu ve hedeflerinin yanı sıra 2025'te yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çorum'da 49 yangın, 1 sel ve 1 kaya düşmesi nedeniyle oluşan mağduriyetten ötürü 51 hak sahibine 11 milyon 906 bin 931 lira afet ödemesi yapıldığını belirten Uslu, "AFAD ekipleri 2025'te 31 kayıp, 11 yangın, 6 mahsur kalma, 5 çökme ve göçük, 3 boğulma, 3 patlama, 2 KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer) olayı ile birer trafik kazası, intihar girişimi, iş kazası, su baskını ve depreme müdahale etti. Söz konusu olaylarda 97 vatandaş sağ olarak kurtarıldı, 14 vatandaşa ise ölü olarak ulaşılmıştır." dedi.

Kentte afet bilincini yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli kurumlarla ortaklaşa düzenlenen 276 çalışmada 28 bin 425 kişiye eğitim verdiklerini aktaran Uslu, ayrıca Çorum'da MEB AKUB (Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi) ile Osmancık AKUB'un eğitim sürecini tamamlayarak akredite edildiğini kaydetti.

Uslu, Çorum'da AFAD gönüllüsü sayısının 10 bin 72'ye ulaştığını, ekiplere saha çalışmalarında destek verecek şekilde 607 destek AFAD gönüllüsünün görece hazır olduğunu vurguladı.

Uslu, afet yönetiminde gazetecilere de önemli görevler düştüğünü dile getirerek, toplantıya katılan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Finans, Güncel, Çorum, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD 2025 Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: AFAD 2025 Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika
