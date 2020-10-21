AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Ne zaman isterlerse Azerbaycan'a yardıma hazırız" - Son Dakika

AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Ne zaman isterlerse Azerbaycan'a yardıma hazırız"

21.10.2020 12:45

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarma mücadelesi veren Azerbaycan'a yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarma mücadelesi veren Azerbaycan'a yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Ermenistan'ın Azerbaycan yerleşim birimlerine yönelik top ve füze atışları devam ederken saldırılarda yaşanan can kayıplarının yanı sıra çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.

Türkiye, sivillere yönelik saldırılarını sürdüren Ermenistan'a karşı işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarma mücadelesi veren Azerbaycan'a desteğini her alanda sürdürüyor.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD'ın muadili kuruluş olan Azerbaycan Fevkalade Haller Bakanlığı ile geçmişten beri çok sıkı ilişkilerinin olduğunu, karşılıklı eğitim faaliyetleri yürüttüklerini hatırlattı.

Sürekli irtibat halinde oldukları Bakanlıktan şu ana kadar kendilerine bir yardım talebi gelmediğini belirten Güllüoğlu, şunları söyledi:

"Gönül ister ki bir an önce Karabağ özgürlüğüne kavuşsun, tekrar Azerbaycan topraklarına dahil olsun. Sivillerin saldırılardan etkilendiği bölgelerde hem askerler hem de arama kurtarma personeli görev yapıyor. Biz onlarla irtibat halindeyiz. Şu ana kadar herhangi bir talepleri bize ulaşmadı. Ancak Dışişleri Bakanımızın da söylediği gibi ne zaman, nerede yardım isterlerse yardıma hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Yanlarında olduğumuzu, her zaman destekleyeceğimizi kendileri de biliyorlar."

AFAD Başkanı Güllüoğlu: Ne zaman isterlerse Azerbaycan'a yardıma hazırız
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Ne zaman isterlerse Azerbaycan'a yardıma hazırız
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Ne zaman isterlerse Azerbaycan'a yardıma hazırız
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Ne zaman isterlerse Azerbaycan'a yardıma hazırız

Azerbaycan, Güllüoğlu, Karabağ, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Güllüoğlu: 'Ne zaman isterlerse Azerbaycan'a yardıma hazırız' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı 130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
12:03
Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı         
11:33
Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı         
11:19
Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu         
11:10
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor         
10:27
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar         
10:13
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 13:17:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Ne zaman isterlerse Azerbaycan'a yardıma hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei