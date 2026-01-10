AFAD Başkanı \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Pehlivan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Pehlivan, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesinden yana tercih yaptı.

Pehlivan, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesine oy verdi.

"Nerede insan varsa AA oradadır"

Pehlivan, "Yılın Kareleri" oylamasını tamamlamasının ardından fotoğraflara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar arasından bir tercih yapmakta güçlük yaşadığını belirten Pehlivan, her fotoğrafın tarihe tanıklık eden ve geleceğe taşıyan bir yönü bulunduğunu söyledi.

Pehlivan, "Anadolu Ajansı, devletimizin ve milletimizin en güzide kuruluşlarından biridir. Meslek hayatım boyunca yollarımız hep kesişmiştir. Nerede insan varsa AA oradadır. Bu vesileyle tüm AA mensuplarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.