AFAD'dan Çığ Eğitimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AFAD'dan Çığ Eğitimleri

15.01.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da AFAD, çığda hayat kurtaracak ekipler yetiştiriyor; eğitimler devam ediyor.

Van'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görev yapan eğitmenler, çığda hayat kurtaracak ekipler yetiştiriyor.

Türkiye'nin en çok kar alan illerinden biri olan ve 4-5 Şubat 2020'de Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği kentte, çığın yeni acılara yol açmasının önlenmesi amacıyla başlatılan eğitimler bu yıl da devam ediyor.

Olası bir durumda arama kurtarma çalışmalarına hızlı ve etkin katılmak için Hakkari, Ağrı, Siirt, Muş, Bingöl, Iğdır, Şırnak, Batman ve Bitlis'ten gelen 30 AFAD çalışanına ilk etapta teorik eğitim verildi.

AFAD İl Müdürlüğünün yerleşkesindeki eğitimin ardından Van-Hakkari kara yolunda 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'ne götürülen personel, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu alanda çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, çığda arama kurtarma, sondalama ve arama kurtarma sırasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirildi.

Kar altında kalan canlıları tespit eden "yaşam sinyali cihazı" ve diğer teknolojik ekipmanların doğru kullanımını da öğrenen ekipler, bölgelerinde çığ meydana gelmesi halinde hayat kurtaracak.

"Sadece Van'da 1000'e yakın çığ parkuru var"

Çığda arama kurtarma eğitmeni Rıdvan Birik, AA muhabirine, 6 hafta sürecek eğitimlere birçok ilden arama kurtarma personelinin dahil olacağını söyledi.

Her hafta 30 kişinin eğitimde yer alacağını belirten Birik, şunları kaydetti:

"Hem kış kampçılığı hem de çığda arama kurtarma eğitimleri veriyoruz. Arkadaşlarım önce teorik olarak bilgi alıyorlar. Ardından arazide kış şartlarında hayatta kalma, çadır kurma, kar mağarası yapma eğitimleri aldıktan sonra çığ eğitimine başlıyoruz. Çığ eğitimine başlamadan rasat alma, tehlikeli alanda yürüyüş, yürüyüş teknikleri, düşme teknikleri, çığ parkurlarında kazazede arama, yaşam sinyal cihazı ve sondalama ile arama, köpekli arama gibi çığda arama kurtarmayı gösteriyoruz."

Eğitimlerin olası çığ halinde hayat kurtaracağını ifade eden Birik, "Doğu Anadolu Bölgesi engebeli bir arazi ve çığ parkurunun fazla olduğu bir alan. Sadece Van'da 1000'e yakın çığ parkuru var. Eğitimlerimizin amacı çığa yakalanmamak ve doğru müdahaleyle çığa müdahale etmek." dedi.

"Her şeyi en ince detayına kadar gösteriyorlar"

Ağrı'dan gelen AFAD çalışanı İbrahim Topak da "İlk başta teorik eğitim aldık. Sahada da eğitmenlerimiz aracılığıyla ne yapmamız, nasıl hareket etmemiz ve arama kurtarmada nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Eğitimler çok verimli geçiyor. Her şeyi en ince detayına kadar gösteriyorlar." dedi.

Siirt'ten gelen Furkan Lale de "Kar profilinin en zeminine kadar iniyoruz. Zemin yapısını öğreniyoruz. Kaç katman olduğunu bize gösteriyorlar. Hangi katmanda kristalleşme, hangi katmanda çığ riski olduğunu gösterdiler. Zor şartlar altında ve yüksek rakımda bu görevi icra etmeye çalışıyoruz. Eğitim sayesinde çığ görevlerine daha iyi hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Teknoloji, Güvenlik, Kurtarma, Güncel, AFAD, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'dan Çığ Eğitimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:23:15. #7.11#
SON DAKİKA: AFAD'dan Çığ Eğitimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.