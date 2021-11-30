Üye Girişi
AFAD'dan il il fırtına ve yağış raporu! - Son Dakika

AFAD'dan il il fırtına ve yağış raporu!

30.11.2021 11:03
AFAD'dan il il fırtına ve yağış raporu!

AFAD tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları yaşanan illerdeki son durum ile ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamada olumsuzluk yaşanan illerdeki son durum şöyle açıklandı.

İSTANBUL

29.12.2021 tarihinde İstanbul ili genelinde meydana gelen ve hızı zaman zaman 100 km/s üzerine çıkan şiddetli rüzgar, çeşitli seviyede kazalara neden olmuştur. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezinden 2075 ihbar alındığı bildirilmiştir.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 93 çatı uçması, 233 ağaç devrilmesi olayı yaşanmış, 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar görmüş ve tüm bu olaylara müdahale edilmiştir.

112 Sağlık Komuta Merkezinden İstanbul AFAD Müdürlüğüne iletilen bilgi çerçevesinde, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 44 vatandaşımızın yaralandığı ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır.

Ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde İstanbul AFAD Müdürlüğü ekipleri teyakkuz halindedir.

BURSA

26-29.12.2021 tarihleri arasında meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle 64 ağaç devrilmesi, 81 tehlike arz eden parça ihbarı, 45 çatı uçması, 1 trafik kazası, 11 tabela uçması ve 7 hasar tespit ihbarı olmak üzere toplam 209 olay meydana gelmiştir. Meydana gelen olaylarda an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi alınmıştır.

BOLU

29.12.2021 tarihinde meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle Mudurnu ve Göynük ilçelerinde toplam 2 çatı uçması olayı meydana gelmiş olup an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi alınmıştır.

KOCAELİ

28-29 Kasım 2021 tarihinde il genelinde etkili olan aşırı yağış ve fırtınadan dolayı 123 çatı uçması, 5 tehlike arz eden olay, 23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 1 iskele kalıbı çökmesi, 2 minare yıkılması, 4 su taşkını, 14 sera hasarı, 6 araç hasarı, 1 duvar çökmesi, 2 tabela devrilmesi olmak üzere toplam 184 olay meydana gelmiştir. Ayrıca il genelinde 60 trafoda elektrik kesintisi yaşanmış olup SEDAŞ tarafından çalışmalar devam etmektedir.

11 tekne batması meydana gelmiş olup 7 tekne karaya çıkarılmıştır. Meydana gelen olaylarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır.

İzmit Arızlı köyü cami minaresi yana yatmıştır. Minarenin indirilme çalışmaları devam etmekte olup 4 ev tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştır.

TEKİRDAĞ

29.12.2021 tarihleri arasında meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle 1 ağaç devrilmesi, 2 direk devrilmesi, 4 çatı uçması, 1 tabela uçması olmak üzere toplam 8 olay meydana gelmiştir. Meydana gelen olaylarda an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi alınmıştır.

YALOVA

28-29 Kasım 2021 tarihleri arasında meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle 10 ağaç devrilmesi, 1 tehlike arz eden parça ihbarı, 5 çatı uçması, 1 çit devrilmesi ve 1 ekip talebi olmak üzere toplam 8 olay meydana gelmiştir. Meydana gelen olaylarda an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi alınmıştır.

ZONGULDAK

29 Kasım 2021 tarihleri arasında meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle Ereğli ilçesinde 2 konutun çatısı uçmuş, 1 konutun çatısı yanmış ve 1 konutunda balkonunda yangın meydana gelmiştir.

BALIKESİR

29 Kasım 2021 tarihleri arasında meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle 8 çatı hasarı, 1 ev duvarı yıkılması ve 2 araç hasarı meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi alınmıştır"

AFAD, yurttaşların, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

AFAD'dan il il fırtına ve yağış raporu!

Fırtına, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'dan il il fırtına ve yağış raporu! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fırtınayla harekete geçen çamaşır makinesini esnaf güçlükle durdurabildi! 12:06 Fırtınayla harekete geçen çamaşır makinesini esnaf güçlükle durdurabildi! FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! 10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı! 10:28 Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı! Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri! 10:15 Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri! Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı 09:13 Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı 08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı 08:26 İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı

Son Dakika Haberleri
12:11 Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a zehir zemberek sözler
12:00 Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet
11:52 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu
11:50 Prof. Dr. Tüysüz, fay hattı üzerindeki 10 ilçeyi paylaştı
11:48 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı
11:48 2022'de burçları neler bekliyor?
11:33 Son Dakika! Azerbaycan'da askeri tatbikat sırasında helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var
11:26 Sarp Apak'ı tanıyamayacaksınız! Hep güldürüyordu bu defa ağlatacak!
11:20 Bahçeli: 'Erken seçim' yoktur, 'haydi seçim' yoktur, 'hemen seçim' yoktur!
11:15 Türkiye'de 110 ilçe fay hattı üzerinde! İşte o ilçeler!
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu         
11:53
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi! Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi!         
08:41
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti         
16:17
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 12:35:20. #1.13#
SON DAKİKA: AFAD'dan il il fırtına ve yağış raporu! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement