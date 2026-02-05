AFAD'dan Kamusal Alan Vurgusu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz, afetlere hazırlık kapsamında şehirlerde kamusal alanların artırılması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Yılmaz İçöz Sahnesi'nde düzenlenen "Afetlere Dayanıklı Tekirdağ Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, afet öncesi kadar sonrasındaki sürecin de planlanmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Afet sonrası temel ihtiyaçlara erişimin kritik olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "İçme suyu, tuvalet gibi temel hizmetlerin bulunduğu kamusal alanlar, afetzede durumuna düşüldüğünde yaşamın sürdürülebilmesini kolaylaştırıyor. Spor sahaları gibi alanlar ise gerektiğinde barınma merkezi olarak kullanılabiliyor." dedi.

"Şehir planlamasında afet riskleri göz önünde bulundurulmalı"

Kamusal alanların herkes tarafından güvenli şekilde kullanılabilir olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, şehir planlamasında afet risklerinin göz önünde bulundurulmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Kamusal alanların sayısının da mümkün olduğu kadar artırılması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Kültürel ve sosyal donatıların... Bu hem afet açısından hem de o şehirde yaşayan insanların daha huzurlu ve mutlu olması açısından önemli. Hatta mümkünse şehrin en güzel, bakı noktası olarak manzaraya uygun noktalarının kamusal alanlara dönüştürülmesi o şehirde çok daha fazla insanın bu alanlardan faydalanmasına da yardımcı olur." diye konuştu.

Yılmaz, AFAD'ın yeni kurulanlarla ülke genelinde 1204 istasyondan depremleri anlık izlediğini dile getirerek, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük sismik izleme ağına sahip olduğunu vurguladı.

Çalıştayda ayrıca İstanbul Planlama Ajansından Evren Müfütler, olası Marmara Depremi'ne ilişkin İstanbul'da yürütülen hazırlıklar ve alınması gereken önlemler hakkında sunum yaptı.