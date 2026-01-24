AFAD'dan Karla Kaplı Yolda Kurtarma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

AFAD'dan Karla Kaplı Yolda Kurtarma

AFAD\'dan Karla Kaplı Yolda Kurtarma
24.01.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karla kaplı yolda mahsur kalan hamile kadın, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye ulaştırıldı.

Gaziantep'i Araban ilçesinde düşük riski bulunan ancak karla kaplı yollar nedeniyle köyden çıkarılamayan hamile kadın, AFAD ekiplerince paletli kar aracıyla köy alındıktan sonra sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Hastaneye kaldırılan hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Aşağıhöcüklü Mahallesi'nde düşük riski bulunan 30 yaşındaki hamile kadın, karla kaplı yollar nedeniyle köyden çıkarılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine kırsal mahalleye sağlık ekipleri yönlendirildi. Yolların karla kaplı olması nedeniyle sağlık ekipleri köye ulaşamayınca bölgeye paletli kar aracıyla AFAD ekipleri sevk edildi.

Paletli kar aracıyla sağlık ekiplerine ulaştırıldı

Kırsal Muratlı Mahallesi'ndeki vatandaşların da traktörle destek verdiği çalışmalar neticesinde paletli kar aracıyla köye ulaşan AFAD ekipleri, düşük riski bulunan ve sancısı başlayan kadını evinden alarak yolda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonrasında hastaneye kaldırlırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ulaşım, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel AFAD'dan Karla Kaplı Yolda Kurtarma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Ne madalya ne prim Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:12
Galatasaray, Uğurcan’dan sonra Trabzonspor’dan bir ismi daha alıyor
Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
10:16
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 11:57:41. #7.11#
SON DAKİKA: AFAD'dan Karla Kaplı Yolda Kurtarma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.