AFCON 2025: Cezayir ve Fildişi Sahili Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

AFCON 2025: Cezayir ve Fildişi Sahili Çeyrek Finale Yükseldi

07.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir, D. Kongo'yu 1-0 yenerek çeyrek finale yükselirken, Fildişi Sahili Burkina Faso'yu 3-0 geçti.

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Cezayir ve Fildişi Sahili adını çeyrek finale yazdırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın son 16 turu mücadelesinde Cezayir ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Normal süresi golsüz sona eren karşılaşmanın 119. dakikasında Adil Boulebina ile öne geçen Cezayir, rakibini 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.

Cezayir ile Nijerya arasındaki çeyrek final mücadelesi, 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Fildişi Sahili, 3 golle tur atladı

Turnuvanın son çeyrek finalistini belirleyen maçta ise Fildişi Sahili, Burkina Faso'yu 3-0 yendi.

Fildişi Sahili'ne turu getiren golleri 20. dakikada Amad Diallo, 32. dakikada Yan Diomande ve 87. dakikada Bazoumana Toure attı.

Mısır ile Fildişi Sahili, 10 Ocak Cumartesi günü çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Fildişi Sahili, Burkina Faso, Cezayir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AFCON 2025: Cezayir ve Fildişi Sahili Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 05:36:40. #7.11#
SON DAKİKA: AFCON 2025: Cezayir ve Fildişi Sahili Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.