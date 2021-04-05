Afet mağduru çiftçiye geçen yıl 1,3 milyar liralık hasar tazminatı ödendi - Son Dakika

Afet mağduru çiftçiye geçen yıl 1,3 milyar liralık hasar tazminatı ödendi

05.04.2021 11:05
Afet mağduru çiftçiye geçen yıl 1,3 milyar liralık hasar tazminatı ödendi, System.String[]

Çiftçinin doğal afetlerden korunması amacıyla oluşturulan Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) geçen yıl üreticilere 1,3 milyar liralık hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirildi.

Çiftçinin doğal afetlerden korunması amacıyla oluşturulan Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) geçen yıl üreticilere 1,3 milyar liralık hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, TARSİM ile kayıtlı üretici ve yetiştiricilerin, isteğe bağlı olarak tarımsal varlıklarını teminat altına almaları sağlanıyor. Her yıl alınan kararlarla TARSİM kapsamındaki riskler genişletiliyor.

Buna göre, 2020'den itibaren bitkisel ürünlerdeki don riskinin kapsamı genişletilirken, açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski, yaban domuzunun tarla ürünlerine verdiği zararlar, kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski, kuraklık kaynaklı verim azalışları, seraların maruz kaldığı hava koşulları, hayvanlar için ölüm ve hırsızlık riski ile kovanlara yönelik fırtına, sel, su baskını ve nakliye riski gibi konular da teminat altına alındı.

Tarım sigortası uygulamasıyla çiftçinin doğal afetlerden korunması için poliçe bedelinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanıyor. Ayrıca açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresindeki don riski için verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği, ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında sigorta priminin yüzde 60'ı oranında prim desteği sağlanıyor.

Geçen yıl ülke genelinde, kapsam dahilindeki tüm branşlarda toplam 2 milyon 235 bin 626 devlet destekli tarım sigortası poliçesi kesildi. Kesilen poliçeler karşılığında 1,7 milyar lira devlet prim desteği sağlandı ve 1,3 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı. Sigortalanan alan 26,9 milyon dekara, hayvan sayısı ise yaklaşık 10,3 milyon başa ulaştı.

Devlet destekli tarım sigortaları uygulamasının başladığı 1 Haziran 2006'dan 31 Aralık 2020'ye kadar tüm branşlarda toplam 14 milyon 973 bin 534 tarım sigortası poliçesi tanzim edildi. Bu dönemde 7,5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı ve 7,4 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı.

Doğal afetlerin etkileri izleniyor

Öte yandan doğal afetlerin tarımsal üretime olan etkileri, il tarım ve orman müdürlükleri tarafından yapılan tespitlere göre düzenlenen afet ihbar formlarıyla izleniyor. Afetlerden etkilenen çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi ya da taksitlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Afetlerden zarar gören çiftçilerin zararının bir miktarının karşılanabilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığınca il acil destek ödemeleri de veriliyor.

Tarım Sigortaları Havuzu, su baskını, Fırtına, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Afet mağduru çiftçiye geçen yıl 1,3 milyar liralık hasar tazminatı ödendi - Son Dakika Ekonomi


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