Afet Riskini Azaltma Sorumluluğu
05.02.2026 15:20
AFAD Başkanı Pehlivan, afet riskinin azaltılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Afet riskini azaltmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Coğrafyamızın ve bölgesinin maruz kaldığı riskler, hiçbir ülkeni tek başına mücadele edemeyeceği düzeyde yüksektir" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve Afet Riskini Azaltma Ofisi Başkanı Kamal Kishore, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3'üncü yılı vesilesiyle AFAD Başkanlığı'nın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. AFAD Başkanlığı'nı ziyaret eden Kishore ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 6 Şubat depremlerinin afet risklerinin azaltılmasının önemini tüm dünyaya en çıplak ve acı şekliyle ortaya koyduğunu söyleyerek, "Depremler başta olmak üzere, iklim ve jeolojik kaynaklı afetlerin dünya genelinde giderek artan etkileri, kalkınma süreçlerinin artık risk bilgisine dayalı, kapsayıcı ve dirençlilik temelli bir anlayışla ele alınmasını kaçınılmaz bir zorunluluk kılmaktadır" diye konuştu.

'AFET KAYNAKLI KAYIPLAR ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTILABİLİR'

Birleşmiş Milletler Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi'ne işaret eden Pehlivan, "Afetler kaçınılmaz değildir; doğru politikalar, güçlü bir yönetişim mekanizması, bilim temelli risk analizleri ve toplumun tüm kesimlerini içine alan katılımcı yaklaşımlar sayesinde afet kaynaklı kayıplar önemli ölçüde azaltılabilir. Bu çerçeve, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşılmasının da temel dayanak noktalarından biridir. Türkiye olarak bizler, Sendai Çerçevesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda afet risklerinin azaltılmasını ulusal kalkınma politikalarımızın ayrılmaz, koparılamaz bir parçası olarak görmekteyiz. Bu bağlamda, dirençli şehirler ve dirençli toplumlar inşa etme yolundaki kararlılığımızı sahada büyük bir azimle sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

'AFAD DENEYİMİNİ PAYLAŞMAYA HAZIR'

Pehlivan, devamında şöyle konuştu:

"Afet riskini azaltmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Coğrafyamızın ve bölgenin maruz kaldığı riskler, hiçbir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceği düzeyde yüksektir. Türkiye, aynı kuşak üzerindeki ülkelerle bölgesel iş birliğini, bilgi ve tecrübe paylaşımını, ortak eğitim programlarını ve kapasite geliştirme faaliyetlerini güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bu kapsamda AFAD, birçok kritik alanda sahip olduğu deneyimi ve teknik kapasiteyi paylaşmaya hazırdır. Bu alanlar arasında; AFAD tarafından geliştirilen, büyük depremler öncesinde ve hemen sonrasında hızlı karar alma süreçlerini destekleyen, yapay zeka tabanlı deprem ön hasar ve kayıp tahmin sistemlerinin geliştirilmesi ve ortak kullanımı yer almaktadır. Ayrıca, deprem analiz yazılımları, risk modellemesi ile bölge genelinde sismik izleme, veri paylaşımı ve gözlem kapasitelerinin güçlendirilmesi konularında da iş birliğine hazırdır."

'MUAZZAM BİR BAŞARI'

BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve Afet Riskini Azaltma Ofisi Başkanı Kamal Kishore ise "Dünyanın pek çok başka yerindeki büyük ölçekli afetlere tanıklık ettim. Ama Türkiye'deki kadar geniş ölçekli ve kısa zaman içerisinde bir yeniden inşa ve toparlanma faaliyetini görmedik. Aslında depremde hayatını kaybeden insanlarımızın hatıralarına sunulabilecek en büyük taziye, en büyük saygı, daha güçlü bir şekilde inşa ederek ve hayatta kalan insanların yaşamlarını idame ettirebilecekleri koşulları bu kadar kısa zaman içerisinde daha güçlü ve daha sağlam bir şekilde yeniden inşa etmek olabilirdi. Bu zaman zarfında, bu kısa süre içerisinde, 455 binden fazla kalıcı konut ve iş yerinin tamamlanmış olması muazzam bir başarı" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
