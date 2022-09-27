Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Ardahan ili Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden küçük çaplı hasar ihbarları alınmış olup, tarama çalışmaları ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AFAD'dan Ardahan'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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