Afgan Kadının Evinde Ölü Bulunması
42 dakika önce
Kırşehir'de evinde ölü bulunan Afganistan uyruklu kadının kocası ve 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir
'de evinde ölü bulunan Afganistan
uyruklu kadının kocası ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
Cinayet Şubesi ekipleri, Afganistanlı P.M'nin (32) evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmayı genişletti. Polis
ekipleri, P.M'nin kocası S.M. ve erkek kardeşi A.F.A. ile akrabaları G.R.A. ve M.A.M'yi gözaltına aldı. Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
S.M'nin emniyetteki ifadesinde eşiyle aralarında kavga
ve kıskançlık sorunları olduğunu söylediği öğrenildi.
Kırşehir'de, 24 Ocak'ta, Terme
Caddesi'nde 180. Sokak'taki bir evde Afganistan uyruklu kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:15 Kaynak: AA
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