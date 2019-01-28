Son Dakika Haberleri: Afgan Kadının Evinde Ölü Bulunması

Afgan Kadının Evinde Ölü Bulunması

42 dakika önce

Kırşehir'de evinde ölü bulunan Afganistan uyruklu kadının kocası ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afgan Kadının Evinde Ölü Bulunması, System.String[]
Kırşehir'de evinde ölü bulunan Afganistan uyruklu kadının kocası ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesi ekipleri, Afganistanlı P.M'nin (32) evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmayı genişletti.

Polis ekipleri, P.M'nin kocası S.M. ve erkek kardeşi A.F.A. ile akrabaları G.R.A. ve M.A.M'yi gözaltına aldı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

S.M'nin emniyetteki ifadesinde eşiyle aralarında kavga ve kıskançlık sorunları olduğunu söylediği öğrenildi.

Kırşehir'de, 24 Ocak'ta, Terme Caddesi'nde 180. Sokak'taki bir evde Afganistan uyruklu kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Afganistan, Kırşehir, Güncel
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