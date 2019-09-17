Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde intihar saldırısı

Görgü tanıkları, saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olduğunu ve saldırından yara almadan kurtulduğunu aktardı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, motosiklete yerleştirdiği bombayı, Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın yakınında patlattığını söyledi.

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